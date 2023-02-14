Irak Türkmenleri depremzedeler için 2 tır yaşam malzemesi yardımında bulundu

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ŞIRNAK (AA) - IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Şırnak'ın Silopi ilçesinde depremzedeler için oluşturulan koordinasyon merkezine 2 tır yardım malzemesi teslim etti.

Bakan Maruf, Silopi ilçesinde spor salonunda depremzedeler için oluşturulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Cihat Koç'tan bilgi aldı.

Yaşam malzemelerinden oluşan 2 tır yardımı Koç'a teslim eden Maruf, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Iraklı Türkmenler ve bölgede yaşayan insanlar olarak Türkiye'nin yanında olduklarını kaydeden Maruf, "Her zaman Türkiye'nin yanındayız. Türkiye zor şartlar altında olan insanlara sahip çıkmıştır, destek vermiştir. Erbil-Ankara arasında bugüne kadar güzel ilişkiler var." dedi.

Kaymakam Koç da depremin ilk gününden itibaren Irak yönetiminin desteğini gönülden hissettiklerini, bunun için kendilerine teşekkür ettiklerini kaydetti.

Bugün acıda birleştiklerini, yarın da sevinçte bir araya gelmeyi umduklarını aktaran Koç, "İnşallah bugün hep birlikte ağlıyoruz ama yarın hep beraber güleceğimiz günler de olacak. Dostlarımızla, dost kardeş ülkelerimizle birlikte bu yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

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