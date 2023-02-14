Güvenlik korucusu enkazda bulduğu para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti

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ŞIRNAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik korucusu Zübeyir Babat, enkazda bulduğu bir miktar para ve ziynet eşyasını sahibine teslim etti.



Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Babat, "asrın felaketi" sonrası gerekli izinleri alarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti.

Burada bulunduğu ekiple çok sayıda enkazda arama kurtarma çalışmasına katılan Babat, Nilüfer Apartmanı'nın enkazında çeşitli ziynet eşyaları ve bir miktar para buldu.

Babat, enkazda bulduğu 2 altın yüzük, altın bilezik, küpe ve kolye ile bir miktar parayı jandarma gözetiminde sahibi Mustafa Kılınç'a teslim etti.

Depremzede Kılınç, örnek davranışından dolayı Babat'a teşekkür etti.



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