Depremde yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Şırnak'ta defnedildi

ŞIRNAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde yaşadıkları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Turgut ve Saadet Sönmez çifti ile 2 yaşındaki çocukları Enhan'ın cenazeleri Cizre ilçesine getirildi.
Cenazeler, Kale Mahallesi Meydan Başı Camisi'nde kılınan cenaze namazları sonrası Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.
Sönmez ailesinin yakınları defin sırasında gözyaşı döktü.