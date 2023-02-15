Şırnak'ta yüksekten düşen yaşlı adam askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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ŞIRNAK (AA) - Yolu kardan kapanan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol mezrasında yüksekten düşen yaşlı adam, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.



Yolu kardan kapanan ilçeye bağlı Akçayol mezrasında yüksekten düşen 68 yaşındaki Muhittin Kılınç'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.



Yaralı Kılınç'ın, hastaneye kaldırılması için yolu kardan kapalı olan mezraya paletli ambulans yönlendirildi.



Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.







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