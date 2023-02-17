Şırnak'ta, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şırnak'taki tüm camilerde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, yaralılar için dua edildi, depremzedeler için bağış toplandı.
İsmet Paşa Mahallesi Ulu Camisi'nde okunan hutbede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğini yaktığı belirtildi.
Hutbede, "Bugün en önemli sorumluluğumuz afetzede insanlarımızın yardımına koşmaktır. Zira vakit dayanışma, kardeşlik, yardım vaktidir." vurgusu yapılarak, depremzedeler için yapılan bağış kampanyalarına yardımda bulunanlara teşekkür edildi.