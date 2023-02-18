Şırnak'ta kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

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ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde bir grup kadın, depremzedeler için kışlık giysi dikiyor.

Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitim Merkezindeki giyim atölyelerinde eğitim gören kursiyerler, depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olarak çalışıyor.



Yetişkin ve çocuklar için pijama, kazak, hırka, atkı ve bere olmak üzere günlük 500 takım elbise diken kadınlar hazırlanan kıyafetleri yaş aralığına göre özenle poşetlip deprem bölgelerine gönderiyor.

ADEM-1 Müdürü Aylin Ökten, deprem bölgesinden Silopi'ye gelen depremzedelerin de ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ürettiğimiz elbiseleri depremzede ailelerimize teslim ediyoruz." dedi.

Usta öğreticilerden Safiye Eren de yardım seferberliğine katkı sunmak için depremzedelere elbise dikmeye başladıklarını aktardı.

"Hırka, kazak, bebek takımları yapıyoruz. Allah rızası için elimizden ne geliyorsa bugün beraberlik ve kardeşlik günüdür, biz bunu yapmaya çalışıyoruz." diyen Eren, ellerinden geldikçe üretimi sürdüreceklerini ifade etti.





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