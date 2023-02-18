Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Uludere ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Nisan 2022'de boşanma aşamasında olan eşi Mihriban Şengil'i (31) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Metin Şengil'in karar duruşması görüldü.

Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanığın "tasarlayarak adam öldürme, boşandığı eşi kasten öldürmek, alt soya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Şengil de savunmasında, eşini kasten öldürmediğini iddia ederek, "Sadece eşimi kaçırmak için oraya gittim. Bu doğrultuda hareket ettim. Bu dünyada eşimi herkesten çok seviyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl hapis cezası verdi.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.