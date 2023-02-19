Şırnak’ta trafoda patlama

ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yanan trafo kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Ayvalık köyü meydanındaki bir trafoda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Bu sırada trafoda peş peşe patlamalar yaşandı. Trafodaki alevler ve dumanlar, çevredekilerin cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.
Beytüşşebap İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında trafo kullanılamaz hale geldi.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, patlama nedeniyle köyün önemli bölümüne elektrik verilemedi.