Şırnak’ta trafoda patlama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yanan trafo kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ayvalık köyü meydanındaki bir trafoda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Bu sırada trafoda peş peşe patlamalar yaşandı. Trafodaki alevler ve dumanlar, çevredekilerin cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.

Beytüşşebap İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında trafo kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken, patlama nedeniyle köyün önemli bölümüne elektrik verilemedi.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.