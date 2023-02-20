Şırnak'ta öğrenciler ders başı yaptı

ŞIRNAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından Şırnak'ta 154 bin öğrenci ders başı yaptı.

Şırnak Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.



İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik yaptığı konuşmada, öğrencilerin okullarını, öğretmenlerin de öğrencileri özlediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Tetik, "İnşallah ülkemiz böyle bir felaket bir daha yaşamaz. Depremin ardından eğitim camiası olarak büyük bir seferberlik başlattık. 6 Şubat'tan bu yana 20 yardım tırını sadece Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gönderdik. Öğretmenlerimiz gece boyunca sandviç yaptı.. Okullarımızda üretilen 380 bin ekmeği gönderdik. Meslek liselerimiz de 429 soba ve 339 uyku tulumu üretti. Bunların hepsini depremde zarar gören depremzedelere gönderdik, göndermeye de devam edeceğiz." dedi.







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