Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 kişi hakkında yasal işlem uygulandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 35 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 0,54 gram metamfetamin, 4,48 gram eroin, gümrük kaçağı 15 sentetik ecza malzemesi, 390 paket sigara, 250 elektronik eşya, 19 cep telefonu, 121 cep telefonu aksesuarı ve 2 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem uygulandı.





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