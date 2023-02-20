Silopi'de depremzede çocuklar sinemada film izledi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında sinemada film izleyen depremzede çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçede misafir edilen depremzede aileler ve çocuklarına yönelik psikososyal destek programları sürüyor.

Bu kapsamda ailelerinden alınan izin doğrultusunda depremzede 22 çocuk sinemada film izledi.



Öte yandan askerler depremzedelerin kaldığı Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonunu ziyaret ederek, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.







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