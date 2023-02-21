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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA

Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Türk Kızılay Şırnak Şubesi ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Şırnak- Siirt kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde yaban hayvanları için doğaya buğday, sebze, yonca ve et bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış ayında yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlarda yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini ifade eden Kalay, mart sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını belirtti.

Birini Tepesi mevkisi ile Uludere-Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını anlatan Kalay, "Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 5 ton buğday ile 1,5 ton yemi doğaya bırakıyoruz. Yaban hayata destek amaçlı çalışmalarımız kış boyunca devam edecek." dedi.

Türk Kızılayı Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne destek amaçlı bu programa dahil olduklarını belirtti.​​​​​​​

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