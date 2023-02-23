Şırnak'tan depremzedelere konteyner desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınması konteyner yapılıyor.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri, depremden etkilenen illeri ziyaret ederek, 2 tır yardım malzemesi desteğinde bulundu.

Depremzedelerin barınma ihtiyacına da destek vermek için girişimde bulunan TSO üyeleri, Cizre Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrika ile iletişime geçti.

Hayırsever işadamlarının desteğiyle fabrikada konteyner yapımına başlandı. Üretimi tamamlanan ilk 4 konteyner Cizre Kaymakamlığına teslim edildi.

Konteynerler, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.



Yıldırım, "Oradaki insanlarımız barınma ihtiyaçlarını gördük. Bir fabrika acilen kendi üretiminin dışında konteyner yapımına başladı. Üyelerimiz ile ilk etapta 20 konteyner alımı için sipariş verdik. İlk 4'ünü gönderdik." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.