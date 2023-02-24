Şırnak'ta fabrikada çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde PVC kapı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.
Cizre Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de PVC kapı üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenen 6 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cizre ve İdil belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Fabrikada hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.