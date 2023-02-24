Şırnak'ta fabrikada çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilendi

İzmir diri fay haritası ile deprem riski en yüksek ilçeler

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde PVC kapı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

Cizre Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de PVC kapı üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 6 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cizre ve İdil belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Fabrikada hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.