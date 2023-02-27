Şırnak’ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Şubat'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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