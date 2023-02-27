Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheliden 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 kişiden 1’i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2,07 gram metamfetamin, 18,44 gram esrar, 158,57 gram eroin, 2 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 3 bin 740 paket sigara, 159 elektronik eşya, 18 cep telefonu ve 48 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.