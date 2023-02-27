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Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf'tan deprem bölgesine yardım

AA

Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf'tan deprem bölgesine yardım

ŞIRNAK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Yardım kamyonetiyle Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Maruf ve beraberindekiler, Silopi Kapalı Spor Salonu'nda Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan tarafından karşılandı.

Yardımlar, deprem bölgelerine gönderilmek üzere Silopi Kaymakamlığına teslim edildi.

Maruf, yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok felaketi atlatan Türkiye'nin bu deprem felaketlerini de atlatacağına inandığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

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