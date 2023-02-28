IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Maruf'tan Türk Ocakları'na ziyaret

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ŞIRNAK (AA) - IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Ocakları Şubesini ziyaret etti.

Maruf'u Silopi Temsilcisi Adem Çakmakçı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Deprem bölgesine ziyaretlerde bulunmak ve yardım etmek için ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Maruf, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacında olduklarını söyledi.

Çakmakçı da Maruf'un deprem bölgesine yaptıkları maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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