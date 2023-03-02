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Şırnak'ta "çam kese tırtılı"na karşı mücadele yürütülecek

AA

Şırnak'ta "çam kese tırtılı"na karşı mücadele yürütülecek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde havaların aniden ısınmasıyla bazı köylerde "çam kese tırtılı" yoğun olarak görülmeye başladı.

İki ilçede son bir hafta içerisinde çam kese tırtılı sayısının artması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince sahada inceleme yapıldı.

Ekiplerin aldığı numuneler Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğüne gönderildi.

Köylerde yaşayan vatandaşlar Tarım ve Orman İlçe müdürlüklerinin tavsiye ettiği ilaçları da kullanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, AA muhabirine, son 3 yıldır hissedilen kuraklık nedeniyle iki ilçede erken dönemde çam kese tırtılının etkili olduğunu söyledi.

Acar, havaların erken ısındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar az miktarda ve zararsızken, toplu olunca ve yiyecek bulmakta zorlandıklarında ekinlere yöneliyorlar. Mera alanlarında geniş yapraklı bitkiler olmayınca ekili buğday ve hububat alanlarına yönelmişler. Bununla ilgili sahadaki arkadaşlarımızla Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ekipleri çalışıyorlar. Vatandaşlara ve çiftçilere gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar. Alınacak önlemler ve kullanılacak ilaç tavsiyeleri iletiliyor. Çiftçilerin tedirgin olabilecekleri bir durum yok. Kısa zamanda lokal ilaçlamalarla konu çözüme kavuşacaktır"

İdil ilçesinin Ortaköy köyü muhtarı Şehmuz Şığvan da tırtılın yaklaşık bir haftadır havaların ani ısınmasıyla ortaya çıktığını, önlem için yetkililerin tavsiye ettiği ilaçları kullandıklarını söyledi.

Böyle bir durumla ilk defa karşılaştıklarını anlatan Şığvan, tırtılın bölgesel olarak köyün her tarafında görüldüğünü, yaklaşık 30 kilometrelik alanda ise yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne durumu iletmeleri üzerine inceleme yapıldığını ifade eden Şığvan, "Kendi çabalarımızla da ilaçlama yaptık fakat baş edemedik. Bu, çiftçinin üstesinden gelebileceği bir konu değil. Tırtıllar ekinlerimizin yanı sıra evlerimizin avlusuna kadar girdi." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Ali Şığvan da bir haftadır köylerinde yoğun şekilde gördükleri tırtılların ekinlere zarar verdiğini belirtti.

Şığvan, "Hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Tarım alanlarımıza ciddi zarar vermiş durumdalar. Çocuklar tırtıl nedeniyle okula gitmeye dahi korkuyor. Velileri onları okula götürüyor." diye konuştu.

Öğrenci Mahmut Yılmaz da tırtıllardan korktuğu için okula annesiyle gittiğini söyledi.


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