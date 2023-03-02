Cizre'de özel çocuklar için etkinlik

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde özel çocuklar için etkinlik düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cizre Özel Uygulama Okulu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.



Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Bülent Aktürk, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, öğretmenler, polis memurları ve özel gereksinimli çocuklar katıldı.



Halı sahada düzenlenen etkinlikte, oluşturulan takımlarla özel gereksinimli çocuklar top oynadı, keyifli zaman geçirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.