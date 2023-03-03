Şırnak'ta tarihi iki camide depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Şırnak merkez ve Cizre ilçesindeki tarihi camilerde için Mevlid-i Şerif okutuldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde hayatını kaybedenler için Cuma namazı öncesi Şırnak merkez Geylani Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.

Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cizre ilçesinde de Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan tarihi Ulu Camisi ibadete açıldı.

1155 yılında yapılan tarihi camide Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.