Şırnak'ta tarihi iki camide depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

ŞIRNAK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Şırnak merkez ve Cizre ilçesindeki tarihi camilerde için Mevlid-i Şerif okutuldu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde hayatını kaybedenler için Cuma namazı öncesi Şırnak merkez Geylani Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.
Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Cizre ilçesinde de Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan tarihi Ulu Camisi ibadete açıldı.
1155 yılında yapılan tarihi camide Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.