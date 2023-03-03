Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarına devam etti

ŞIRNAK (AA) - Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında sahasında Spor Toto ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Nuri Şahin, AA muhabirine, ülke olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini, depremde birçok sporcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sahalarında karşılaşacakları Spor Toto müsabakasını kazanmak istediklerini dile getiren Şahin, "En son maçımızda deplasmanda TÜRŞAD'ı yendik ve onların bir basamak üstüne çıktık. Bu konumumuzu ligin son haftasına kadar sürdürmek amacındayız. Pazar günü bizi zor bir karşılaşma bekliyor ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Oyunculardan Burak Kamçı da maçı kazanacaklarına inandığını kaydetti.

Rams Global Cizre Belediyespor, 5 Mart Pazar günü saat 13.00'te Şırnak Spor Salonu'nda Spor Toto'yu konuk edecek.



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