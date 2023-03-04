Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi dronla görüntülendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, havadan görüntülendi.

Uludere ilçesini Beytüşşebap ilçesine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi kıvrımlı yolu ve keskin virajlarıyla dikkati çekiyor.

Kentin kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerden biri olan, bazen kar kalınlığının 2 metreyi aştığı geçitte, ekipler günlerce süren yol açma çalışması yürütüyor.

Dronla havadan görüntülenen Tanin Geçidi, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.



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