Şırnak'ta 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi dronla görüntülendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, havadan görüntülendi.
Uludere ilçesini Beytüşşebap ilçesine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi kıvrımlı yolu ve keskin virajlarıyla dikkati çekiyor.
Kentin kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerden biri olan, bazen kar kalınlığının 2 metreyi aştığı geçitte, ekipler günlerce süren yol açma çalışması yürütüyor.
Dronla havadan görüntülenen Tanin Geçidi, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.