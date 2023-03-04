Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, yarın Ankara ekibi Spor Toto'yu ağırlayacağı 19. hafta müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, Spor Toto maçına oyuncuların iyi hazırlandığını belirterek, kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Takımın son haftalarda başarılı bir performans sergilediğini kaydeden Cıvıldak, "Şu an 7. sıradayız ve yerimizi son maça kadar korumak amacındayız. Yarınki rakibimiz Spor Toto ile aramızda 5 puan var. Aynı zamanda ilk 8 için en büyük rakibimizle karşılaşacağız. Bu maça iyi hazırlandık. Kazanarak arayı biraz daha açmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Ömer Furkan Dur da Spor Toto maçının zor geçeceğini aktararak, kazanmak için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

Saat 13.00'te başlayacak Cizre Belediyespor-Spor Toto maçı, Şırnak Spor Salonu'nda oynanacak.

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