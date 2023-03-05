Cizre'de "Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri" toplantısı yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri" toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen, Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abdülbaki Sülger, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Özlem Usul ve her kademeyi temsil eden psikolojik danışmanlar katıldı.



Toplantıda, deprem sonrasında ilçeye gelen afetzede öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler değerlendirildi.



Psikososyal Destek Eylem Planı'nda yer alan başlıkların önemine dikkat çekilen toplantıda, deprem sürecinden etkilenen öğrenciler için kaygı düzeyini azaltmaya yönelik çalışmalara da değinildi. Toplantıda ayrıca sürece ilişkin görüş alışverişi de yapıldı.







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