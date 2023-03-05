Salon: Şırnak
Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demiröz
Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Andaç Kapan, Muhammed Ertuğrul, Semih Çelik)
Spor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Aziz Ataoğlan, Dautefendic)
Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 25-22, 18-20
Süre: 150 dakika (28, 27, 33, 32, 30)
ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 19. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor’u deplasmanda 3-2 yendi.