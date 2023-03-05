Şırnak'ta voleybol maçının ardından çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 19. haftasında Spor Toto'yu sahasında ağırlayan Cizre Belediyespor'un 3-2 mağlup olduğu maçın ardından bazı taraftarların hakemlere tepki göstermesi üzerine çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Kapalı Spor Salonunda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Cizre Belediyesporlu taraftarlar, hakemler Fatih Yayla ve Ramazan Demiröz'e maçta verdikleri kararları gerekçe göstererek, tepki gösterdi.

Salonda yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Tepkiyi sürdürerek, tribünden inmek isteyen taraftarlardan 3'ü gözaltına alındı.

Yaşanan arbede sırasında baygınlık geçiren bir taraftar da 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.