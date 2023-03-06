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Şırnak'ta 1256 depremzede öğrenciye psikososyal destek hizmeti

AA

Şırnak'ta 1256 depremzede öğrenciye psikososyal destek hizmeti

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden kente gelen 1256 öğrenciye okullarda psikososyal destek hizmeti veriliyor.

Kent genelindeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilere okul bünyesindeki rehberlik birimlerinde ayrıca haftanın belirli günlerinde de kentteki Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikososyal destek sunuluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikososyal destek gören 8 depremzede öğrenciyi ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Tetik, gazetecilere, deprem nedeniyle Şırnak'a gelen yaklaşık 12 bin 500 depremzede olduğunu, bu kişilerden 1256'sının da kayıtlı öğrenci olduğunu söyledi.

Öğrencilere yönelik eğitimlerinin yanında yaşadıkları travmayı atlatmalarına destek olacak psikososyal destek amaçlı etkinlikler de düzenlediklerini dile getiren Tetik, "Rehber hocaları gözetiminde okullarda oluşturulan bir sınıfta etkinlikler yapılıyor." dedi.

Her okulda görevlendirilen öğretmenler ile rehberlik birimlerince depremzede ailelere yönelik ziyaretler gerçekleştirildiğini belirten Tetik, her okulun 10-15 aile ile görüşme yaptığını kaydetti.

Tetik, "Bu okullarımız her gün aileleri ziyaret ediyor ve ihtiyaçlarını tespit ediyor. Tespit edilen ihtiyaçlar vakıfa iletiliyor. Eksik kalanlar müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bunun dışında kaynak kitaplar, kırtasiye ve diğer eğitim araçları hızlıca temin ediliyor. Tüm rehber hocalarımız alandalar. Öğrencilerimiz ve ailelerimizin tüm ihtiyaçları karşılanmakta." diye konuştu.

Hatay'dan gelen öğrencilerden Berkay Peköz, kentte çok iyi karşılandıklarını, her türlü ihtiyaçlarının temin edildiğini belirtti.

Kentte yeni arkadaşlar edinerek onlarla çeşitli oyunlar oynadıklarını aktaran Peköz, "Buradaki öğretmenlerimiz bizlere eğitim veriyor. Burada mutluyuz." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Odelya Devid ise okulda öğretmenlerin çok desteğini gördüğünü anlatarak, "Hep soruyorlar bir ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Burada yeni arkadaşlar edindim, onlarla kaynaştım." ifadelerini kullandı.


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