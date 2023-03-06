Şırnak’ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 27 Şubat-5 Mart'ta il genelinde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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