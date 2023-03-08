AK Parti Şırnak Kadın Kolları'ndan 8 Mart Dünya Kadınları Günü mesajı

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ŞIRNAK (AA) - AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Bişenk Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Acar, yaptığı açıklamada, AK Parti kadın teşkilatı olarak depremin ilk gününden bu yana kadın ve çocukların yanında yer aldıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarma gayretinde olduklarını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Gerek deprem bölgelerine yaptığımız ziyaretlerimizde, gerekse depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ve temin etme hususunda canla başla çalışıyoruz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye genel merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık ve 'Sıcak Sofralar' kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz."





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