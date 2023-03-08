Şırnak'taki depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnaklı kadınlar, kentte misafir edilen depremzede kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül ve hijyen seti verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Hatice Atan ve beraberindeki Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üyeleri, öğretmenevi, KYK yurdu ve akrabalarının yanına yerleşen depremzede kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyaret sonrası Atan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin ilk günlerinden itibaren maddi manevi yapılan bütün çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

"Depremde etkilenen kadınlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Onlarla birlikteyiz ve destek olmak için hep yanlarında olacağız" diyen Atan, ülkenin zor günleri en çok kadınların desteği ve duasıyla atlatacağını belirtti.

Kentte misafir edilen kadınlara günün anısına gül ve hijyen seti verdiklerini aktaran Atan, "Ailelerimize, kadınlarımıza Cumhurbaşkanımızın selamları ile geldik. Ziyaretlerimizde duygulu anlar yaşanıyor ama bizler tebessümlerine talibiz." dedi.

Gaziantep’ten gelen depremzede Merve Bülbül de acılarının büyük olduğunu ama bu günleri de el birliği ile atlatacaklarına inandığını belirtti.

Bülbül, "Rabbim Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun selamı ile gelen arkadaşlarında bizleri unutmadıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





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