ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Nuri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Spor Toto takımı ile stresli bir maç oynadıklarını, maçı son sayılarda kaybettiklerini söyledi.

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Galatarasay maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Şahin, "Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta maçlarımız deplasmanda olacak. Deplasman maçları zorlu ve bizim konumuzu belirleyecek maçlar. Her iki maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz." diye konuştu.

Rams Global Cizre Belediyespor, 12 Mart Pazar günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.





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