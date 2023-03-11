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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, Galatasaray maçına iyi hazırlandığını belirterek, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi. Cıvıldak, "Şüphesiz zor bir maç bizi bekliyor ama biz de maça iyi hazırladık. Galatasaray'ın kadrosu ve kalitesi belli. Amacımız maçı kazanmak." diye konuştu.

Yaptığı antrenmanın ardından maç hazırlıklarını tamamlayan ve uçakla İstanbul'a hareket eden Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.

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