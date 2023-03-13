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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Şehr-i Nuh İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gazi Paşa Ortaokulu öğrencilerinin oratoryo gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Şırnak Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertan İnaltekin, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, Milli Eğitim Müdürü Mirza Casım ile kurum temsilcileri katıldı.

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