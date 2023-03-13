Silopi'de öğretmenler tiyatro oyunu sahneledi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ın Silopi ilçesinde öğretmenlerin rol aldığı "Korkma" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Silopi Amatör Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Sevinç Güneş tarafından organize edilen "Korkma" adlı tiyatro oyunu Koç İlkokulu konferans salonunda sahnelendi.

Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Güneş, Silopi Amatör Tiyatro Topluluğunun ilçede tiyatro kültürünün oluşması ve devam etmesi için kurulduğunu söyledi.

Tiyatro oyununun öğretmenlerin özveri ve çabasıyla 3 aylık bir hazırlık sürecinden sonra seyirciyle buluştuğunu dile getiren Güneş, "Halkımızın ilgisi, mutluluğumuzu ikiye katlıyor. İnşallah yeni oyunlar çıkaracağız ve seyirciyle buluşacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.







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