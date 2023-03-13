Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 40 şüpheliden 1'i tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 40 kişiden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 923 paket sigara, 50 puro, 41 elektronik eşya, 19 cep telefonu aksesuarı ve 15 kilogram çay ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

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