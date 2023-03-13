Şırnak'ta kameraya yansıyan kapkaç olayıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iş yeri kamerasınca kaydedilen kapkaç olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sur Mahallesi'nde döviz bürosu işleten Maruf Budak'ın, önceki gün iş yerinden evine giderken poşette taşıdığı 2,5 milyon lira değerindeki döviz, kendisini takip eden zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.



Budak ve beraberindeki arkadaşının kovaladığı şüpheli, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kapkaç yöntemiyle yapılan hırsızlık, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.