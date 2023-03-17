Şırnaklı kadınlar depremzede çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebek yapıyor

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kadınların "asrın felaketi"nden etkilenen çocuklar için amigurumi tekniğiyle hazırladığı örgü bebekler deprem bölgesine gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin neden olduğu yaraların sarılması için destekler devam ediyor.

Şırnak Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince, depremzede çocuklara moral vermek, onların yüzlerini güldürmek için "Bir oyuncak bir tebessüm" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Dernek üyesi kadınlar ile Sıtiya Zin Kadın Kültür Merkezindeki kadın usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzede çocuklar için amigurumi tekniğiyle örgü bebek hazırlıyor.

Dernekte, merkezde ve kadınların evde hazırladığı bebekler peyderpey depremden etkilenen il ve ilçelere ulaştırılıyor.

- Çadır kentlerdeki çocuklara 1100 oyuncak bebek hediye edildi

Dernek üyesi kadınlar Adıyaman ve Gaziantep ile Nurdağı ilçesindeki çadır kentleri ziyaret ederek, hazırladıkları 1100 oyuncak bebeği depremzede çocuklara hediye etti.

Dernek Başkanı Hatice Atan, AA muhabirine, dernek olarak Gaziantep'teki çalışmalarda gönüllü olarak görev aldıklarını belirterek, çocukları mutlu etmek için onlara amigurumi bebek hazırladıklarını ifade etti.

Atan, "Depremden en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Onların yüzünü bir an olsun güldürebilirsek ne mutlu bize. Polis figürlü bebeklerin daha çok sevildiğini gördüğümüzde daha fazla yapmaya karar verdik. 18 gönüllü dernek üyesi, usta öğreticiler ve kursiyerlerden oluşan ekip hem evlerde hem de dernekte bu bebekleri yapıyorlar. Hedefimiz en az 5 bin çocuğa bu oyuncakları ulaştırmak." diye konuştu.

- "Onların yüzlerindeki tebessüme talibiz"

Atan, oyuncakların yanında çocuklara dernek üyelerince hazırlanan yüzlerce atkı, bere ve eldiven de dağıttıklarını belirtti.

"Onların yüzlerindeki tebessüme talibiz ve bunun için çalışıyoruz. Çünkü onlar kolay şeyler yaşamadılar." diyen Atan, çocukların bu süreci sıkıntısız atlatmaları için ellerinden gelen desteği onlara sunacaklarını ifade etti.

Atan, kampanyaya gece gündüz destek veren dernek üyelerine, usta öğreticilere ve kursiyerlere emekleri için teşekkür ederek, kadınların evde dahi oyuncak bebek yapımını sürdürdüğünü kaydetti.

Dernek üyesi Nurcan Gülnaz da depremzede çocuklar için günde 4-5 saat emek vererek oyuncak bebek hazırladıklarını, çocukları sevindirmek istediklerini dile getirdi.

Usta öğretici Zeynep Değer ise kampanyaya destek verdiklerini dile getirerek, "Onların yüzlerinde tebessüm oluşturabilirsek mutlu oluyoruz. Çocuklar yaptığımız bebeklerden polis olanları çok sevdi. Oyuncak bebek yapımını sürdürüyoruz." dedi.





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