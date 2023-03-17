Şırnak'ta depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği organizasyonunda "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Cizre Hz. Nuh Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Dernek Başkanı Hatice Atan, depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için Yasin, hatim ve salavat kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Mevlit programında hatim ve okunan Yasin-i Şerifleri teslim ettik." dedi.

Programa katılanlara tatlı dağıtıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.