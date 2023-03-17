Şırnak'ta depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.
Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği organizasyonunda "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Cizre Hz. Nuh Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.
Dernek Başkanı Hatice Atan, depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için Yasin, hatim ve salavat kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Mevlit programında hatim ve okunan Yasin-i Şerifleri teslim ettik." dedi.
Programa katılanlara tatlı dağıtıldı.