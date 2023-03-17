Cizre'de sınav kaygısı ve motivasyon semineri

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde öğrencilere yönelik sınav kaygısı ve motivasyon konulu seminer düzenlendi.



Cizre Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.



Seminerde, Dr. Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Dinç tarafından yapılan sunumda, sınav kaygısı ve motivasyona ilişkin bilgi aktarıldı.

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