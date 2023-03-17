Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 21. haftasında konuk edeceği Arkas maçının hazırlıklarına devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Nuri Şahin, AA muhabirine, son iki hafta alınan yenilgileri telafi etmek için bu maçı mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

Hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları Galatarasay maçını kaybettiklerini, ama bunu telafi etmek için Arkas Spor maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Arkas Spor son 5 maçından sadece 1 galibiyet aldı. Onlar da bu hafta bizi yenmek isteyecektir doğal olarak. Şüphesiz zor bir maç bizi bekliyor. Konum itibarıyla 4. sıradalar biz de 8. sıradayız ve sezon sonuna kadar konumuzu koruyup tekrar taraftarımıza Avrupa kupalarına katılan bir Cizre Belediyespor'u oluşturmak amacındayız."

Rams Global Cizre Belediyespor, 19 Mart Pazar günü saat 13.00'te Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda Arkas Spor'u konuk edecek.



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