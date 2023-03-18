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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA

Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 21. haftasında yarın sahasında Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, Arkas Spor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Şüphesiz zor bir maç bizi bekliyor ama biz de maça iyi hazırlandık. Oyuncularımıza güveniyoruz ve son 2 maç kaybımızı telafi etmek istiyoruz. Arkas Spor ilk 4 için mücadele eden güçlü bir ekip. Biz de ilk 8 iddiamızı sürdürmek ve yerimizi korumak amacındayız. Amacımız maçı kazanmak." diye konuştu.

Şırnak Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.


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