Salon: Şırnak
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Dirente
Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Ardaç Kapan)
Arkas Spor : Hoag, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Tarakçı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 25-19, 25-20, 25-21
Süre: 107 dakika (26, 25, 24, 32)
ŞIRNAK (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 21. haftasında Cizre Belediyespor, Arkas Spor’u 3-1 yendi.