Cizre Belediyespor yarın Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 22. haftasında yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşı karşıya gelecek.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, deprem dolaysıyla oynanamayan karşılaşmalar için bazı haftalarda çift maç yapacaklarını belirtti.

Geçen hafta sahalarında Arkas Spor'u iyi bir oyunla 3-1 mağlup ettiklerini anımsatan Cıvıldak, "Sporcularımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ve hafta sonu sahamızda Bursa Hekimoğlu maçlarını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımız maça iyi hazırlandılar. Maçı kazanarak dönmek hedefimiz." dedi.

Takım daha sonra Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan kalkan uçakla Tokat’a hareket etti.

GOP Üniversite Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.









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