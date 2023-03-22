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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

AA

Şırnak'ta büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce şap hastalığının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan 42 kişilik ekip, il genelinde 90 bin büyükbaş hayvandan 50 binine aşı uyguladı, çiftçileri hastalığa karşı bilgilendirdi.

Mobil ekiplerin ilde aşılama çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Özveren köyünde besici Abdurrahman Kulan, gazetecilere, şap hastalığının önlenmesi amacıyla veteriner hekimlerin büyükbaş hayvanlara aşı yaptığını belirtti.

Hayvanların hastalıktan etkilenmemesi için aşının çok önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Kulan, "Ekipler hayvanlarımızı korumak adına aşı yaptılar. Allah razı olsun. Bu duyarlılık bizleri sevindirdi." dedi.

Yoğurtçular köyünde besici Mahmut Aslan da 10 büyükbaş hayvanı olduğunu, aşının hayvanlarını hastalıktan koruyacağını dile getirdi.

Aslan, "Bu hayvanlarla geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımız onlar sayesinde sağlıklı. Ekiplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


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