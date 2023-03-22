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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman geline Şırnak'ta yöresel düğün yapıldı

AA

Alman geline Şırnak'ta yöresel düğün yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Alman Deborah Kölle, tatil için geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde tanıştığı Şırnaklı Mehmet Salih Babat ile Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde gerçekleştirilen düğünle hayatını birleştirdi.

Alanya'da 2012 yılından beri bir otelin resepsiyonunda çalışan Mehmet Salih Babat, 5 yıl önce Almanya'dan tatil için ilçeye gelen Deborah Kölle ile tanıştı.

5 yıl süren arkadaşlığın ardından Babat, Kölle'ye evlenme teklifinde bulundu. Kölle de Babat'ın teklifini kabul etti.

Çift, damat Babat'ın ailesinin yaşadığı Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki evlerinin bahçesinde yöreye özgü geleneklere göre yapılan kır düğünü ile evlendi.

- Yöresel kıyafet giydiler

3 gün 3 gece süren düğünde gelin ve akrabaları yöreye özgü kıyafetler giydi, halay çekti, şarkılar söyledi, dengbejlerin seslendirdikleri "stran" adı verilen türküleri dinledi.

Damat Mehmet Salih Babat, AA muhabirine, Alanya'da tanıştığı Deborah Kölle ile gönül bağı kurduğunu belirterek, mutluluklarını düğünle taçlandırmak istediklerini söyledi.

Ailelerin de bu evliliğe sıcak baktığını dile getiren Babat, Deborah'ın üçüncü kez Şırnak'a geldiğini ifade etti.

Deborah'ın Şırnak'ın doğasını ve insanlarını çok beğendiğini söyleyen Babat, "Köyümüze götürdüm orayı da çok beğendi. Ailesinden 9 kişi Almanya'dan düğün için Şırnak'a geldi. Onları ailemle tanıştırdım, çabuk kaynaştılar. Böyle ummuyordum. Yöresel kıyafetlerimizi de çok beğendiler. Baldızım, annesi ve eşimin teyzesi de yöresel kıyafet giydi." dedi.

Gelinin kardeşi Heıko Kölle, İngilizce, Şırnak'ı ve yöresel kıyafetleri çok beğendiklerini, bu giysilerin çok rahat olduğunu belirtti.

Gelinin yeğeni Mark Kölle de babasının Alman, annesinin Filipinli olduğunu, Almanya'da doğup büyüdüğünü söyledi.

Şırnak'ta insanların çok misafirperver olduğunu dile getiren Kölle, burada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kentte çok güzel fotoğraflar çektiğini, şarkılar söylediklerini anlatan Kölle, "Dengbejlerin şarkıları çok hoşumuza gitti. Bizde de buna benzer kültürler var." diye konuştu.

Düğüne katılan Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek de çifti tebrik ettiklerini belirterek, düğünün hayırlı olmasını diledi.

Benek, Avrupa'dan gelin aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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