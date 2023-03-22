Silopi'de jimnastik kursu açıldı

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ŞIRNAK (AA) - Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından jimnastik kursu açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan yetenek taramasının ardından ihtiyaç duyulan kurslar açılıyor.



İlçede açılan jimnastik kursuna 20 öğrenci katılım sağladı. Kayıtların devam ettiği kurs için ilk etapta 7 ile 9 yaş grupları arasında öğrenci alınırken yeni eklenen 4 ile 6 yaş grubu da ilerleyen haftalarda eğitim almaya başlayacak.



Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, yetenek taraması sonucunda başarılı olan öğrencileri salona davet ederek, yeni bir alan oluşturup jimnastik kursları vermeye başladıklarını söyledi.



Akdan, "İlçemizde ilk defa bu kurs salonumuzda yapılmaya başladı. Milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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