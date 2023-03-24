Şırnak'ta Yediboru Vadisi dron ile görüntülendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan Yediboru Vadisi dron ile görüntülendi.
Şenoba beldesinde bahar ve yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan vadi, baharın gelişiyle yeşil örtüyle kaplandı.
Şırnak Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce zaman zaman bölgeye kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşünü düzenlediği bölge, yaz aylarında birçok misafir ağırlıyor.
Temiz suyu, piknik alanları ve doğasıyla dikkat çeken Yediboru Vadisi dron ile kayıt altına alındı.