Şırnak'ta Yediboru Vadisi dron ile görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan Yediboru Vadisi dron ile görüntülendi.

Şenoba beldesinde bahar ve yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan vadi, baharın gelişiyle yeşil örtüyle kaplandı.

Şırnak Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce zaman zaman bölgeye kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşünü düzenlediği bölge, yaz aylarında birçok misafir ağırlıyor.

Temiz suyu, piknik alanları ve doğasıyla dikkat çeken Yediboru Vadisi dron ile kayıt altına alındı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.