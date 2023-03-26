Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Travel BVİ maçı hazırlıklarını sürdürdü

ŞIRNAK (AA) - Rams Global Cizre Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Hekimoğlu Global Travel BVİ maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonunda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Takımın sportif direktörü ve menajeri Cenk Yılmaz, AA muhabirine, son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından takımın moralinin üst seviyede olduğunu söyledi.

Son 6 maçın 4’ünü kazandıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu hafta kendi sahamızda Bursa Hekimoğlu takımını ağırlayacağız. Onlar da bizim gibi son 6 maçın 4’ünü kazandı ve hedefleri ilk 8'de yer almak. Zor bir maç bizi bekliyor ama arkadaşlarımız maça iyi hazırlanıyorlar. Bu maçı kazanarak son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz."

Rams Global Cizre Belediyespor, 27 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda Hekimoğlu Global Travel BVİ’yi konuk edecek.

















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