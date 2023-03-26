Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Travel BVİ maçı hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 23. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Hekimoğlu Global Travel BVİ maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Beşir Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda takımın başarılı sonuçlar aldığını ve bu maça da hazır olduklarını söyledi.

Geçen yıl yakaladıkları başarıları tekrarlama hedefinde olduklarını belirten Güzel, "Takımımız büyük bütçeli takımlar arasında mütevazi kadrosu ile çok büyük başarılar elde ettik. Yer aldığımız Efeler Ligi’nde bölgede ilkleri başardık. Bunu bu yıl tekrarlamak istiyoruz. Takımın durumu şuan çok iyi ve bunu bu yılda başarmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Sahamızdaki Bursa takımı yenerek ilk 8 hedefimize biraz daha yaklaşmak amacındayız" diye konuştu.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda Hekimoğlu Global Travel BVİ’yi konuk edecek.

















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